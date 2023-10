Vasco não deve ter Medel à disposição contra o Fortaleza; veja detalhes

O Vasco segue com a preparação visando o duelo contra o Fortaleza, que acontece na próxima quarta-feira, em São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time, no entanto ,deve ter um desfalque de peso: o zagueiro Gary Medel dificilmente terá condições de jogo.

O defensor está com a seleção chilena em compromissos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Titular na vitória sobre o Peru por 2 a 0 na quinta-feira, o atleta de 36 anos deve começar novamente como titular diante da Venezuela na terça, às 18 horas (de Brasília). Com apenas um dia até o confronto do Cruzmaltino, ele não deve ser relacionado.