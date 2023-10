Torcida do Botafogo terá maior carga de ingressos contra o América-MG

O Botafogo se prepara para enfrentar o América-MG, na próxima quarta-feira, no Independência. Um duelo entre o líder e o lanterna do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, os mineiros disponibilizaram uma carga maior de ingressos para torcedores do Glorioso, empolgados com a chance iminente de serem campeões nacionais.

O América-MG abriu dois setores do estádio para os botafoguenses. Os torcedores terão quase sete mil ingressos à disposição para a partida. A tendência é a de que todas as entradas se esgotem.