Torcedor acerta balde de pipoca em Neymar após partida entre Brasil e Venezuela; confira

A Seleção Brasileira saiu vaiada da Arena Pantanal depois do empate por 1 a 1 com a Venezuela, nesta quinta-feira (12), pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. As vaias, porém, não foram a única manifestação de descontentamento da torcida local.

Após o apito final, Neymar ? em direção ao túnel que leva aos vestiários ? foi atingido por um balde de pipoca vindo da arquibancada.

O ato deixou o camisa 10 revoltado. Neymar trocou xingamentos com o torcedor e foi logo puxado por Fernando Diniz e seus companheiros de Seleção para o túnel.