Soteldo, do Santos, posta foto com Rodrygo após empate entre Brasil e Venezuela

O atacante Soteldo, do Santos, aproveitou o encontro entre Brasil e Venezuela na noite da última quinta-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, para tirar uma foto com Rodrygo, seu ex-companheiro. Os dois foram vistos juntos no túnel que dá acesso ao vestiário após o empate por 1 a 1, na Arena Pantanal.

O venezuelano, que está em sua segunda passagem pelo Santos, atuou com o astro do Real Madrid pelo clube da Vila Belmiro em 2019, sob comando de Jorge Sampaoli. Naquele ano, a equipe alvinegra surpreendeu e fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, terminando na vice-colocação, atrás apenas do Flamengo de Jorge Jesus.