Seleção Brasileira desembarca em Montevidéu para confronto diante do Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Na noite desta sexta-feira, a delegação da Seleção Brasileira desembarcou em Montevidéu, em solo uruguaio, para o seu segundo compromisso nesta data Fifa. Pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026, o Brasil duela contra o Uruguai para retomar o caminho das vitórias.

Brasil e Uruguai se enfrentam na próxima terça-feira, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU). A Canarinho ocupa a vice-liderança do torneio qualificatório, com sete pontos - dois atrás da Argentina, que segue com 100% de aproveitamento.

Em Cuiabá, na saída rumo ao aeroporto, Neymar atendeu fãs que estavam na porta do hotel. Depois, assim que a Seleção chegou ao hotel em que ficará hospedada em território uruguaio, Vinícius Júnior e Rodrygo também atenderam alguns torcedores que esperavam pelos atletas.