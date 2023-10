Saiba informações e onde assistir ao jogos da Série B do Campeonato Brasileiro deste sábado

Sem vencer há duas rodadas, o Tigre recebe o Carcará, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), a partir das 17 horas (de Brasília). O embate terá transmissão da Bandeirantes, na televisão aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Com os resultados recentes, o clube paulista figura na sexta colocação, com 52 pontos ? dois atrás do quarto colocado Guarani.

Do mesmo modo, o time mineiro não triunfa há quatro compromissos ? dois empates e duas derrotas ? e ocupa a 18ª posição, com 27 unidades ? sete atrás da Ponte Preta, primeiro clube fora da zona do rebaixamento.

No encontro do primeiro turno, válido pela 13ª rodada, o Novorizontino venceu por 2 a 1, de virada, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). Diego Amorim abriu o placar, mas César Martins e Douglas Baggio viraram.