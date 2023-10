Richard Ríos celebra estreia com a seleção da Colômbia: "Um passo de cada vez"

Contratado pelo Verdão após se destacar pelo Guarani no Paulistão, o atleta teve um 2023 meteórico. Richard Ríos é visto como um "12º jogador" de Abel Ferreira, alternado com Gabriel Menino e Zé Rafael no meio-campo do time.

O jogador de 23 anos terá outra chance de entrar em campo com a Colômbia na terça-feira, contra o Equador. Caso fique no banco, Richard Ríos poderá se juntar ao restante do elenco do Palmeiras no confronto da próxima quinta-feira, diante do Atlético-MG.