Recuperado, Erison busca sequência no São Paulo na reta final do Brasileirão

Com Calleri fora do restante do ano, o centroavante é uma das opções para preencher a vaga. Da posição, Juan é outra alternativa, com a possibilidade de improvisar David, James Rodríguez e Luciano.

Com a presença garantida na Libertadores, o São Paulo busca apenas confirmar a permanência na elite do futebol brasileiro nas últimas partidas do torneio de pontos corridos. Os comandados de Dorival Jr. voltam a campo para pegar o Goiás, no próximo dia 19, às 21h30 (de Brasília), no Serrinha.