Quem é o maior responsável pela arrancada do Santos no Brasileirão? Vote!

Apenas na última janela de transferências, o Santos fez nove contratações: Dodô, Júnior Caiçara, Jean Lucas, Tomás Rincón, Nonato, João Basso, Maxi Silvera, Julio Furch e Alfredo Morelos.

De todos estes, quatro tomaram conta da posição e elevaram o patamar do time, como Dodô, João Basso, Rincón e Jean Lucas. Mas a equipe só começou a engrenar a partir do momento que Marcelo Fernandes assumiu o comando.

Ele, que era um interino, sucedeu o uruguaio Aguirre e já conquistou três vitórias, contra Bahia, Vasco e Palmeiras, e mudou o astral do Santos. Em entrevistas, os jogadores falaram diversas vezes sobre como o técnico transformou o ambiente e fez ajustes táticos importantes.

Com os resultados recentes, o Peixe deixou a zona da degola e, agora, ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, com 30 pontos, três de vantagem sobre o Z4. O próximo desafio será na quinta-feira que vem, diante do Red Bull Bragantino, a partir das 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do torneio.