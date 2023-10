Palmeiras x Olimpia: onde assistir e informações das quartas de final da Libertadores feminina

Em compromisso válido pelas quartas de final da Libertadores feminina, o Palmeiras enfrentará o Olimpia neste sábado, às 20h30 (de Brasília). A partida acontecerá no Estádio de Techo, em Bogotá (COL), e terá transmissão da Band e do SporTV.

Líder do Grupo A do torneio, o Palmeiras vem em ritmo forte em busca do bicampeonato. As atuais campeãs encerraram a primeira fase com três vitórias em três partidas: 5 a 0 contra o Barcelona-EQU, 6 a 0 contra o Caracas-VEN e 4 a 3 contra o Atlético Nacional-COL.

Donas do melhor ataque desta Libertadores, com 15 gols, as palestrinas buscam repetir a campanha de 2022. Na ocasião, o Verdão saiu vencedor com 100% de aproveitamento e derrotando o Boca Juniors na final em Quito, no Equador.