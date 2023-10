Palmeiras tem sequência favorável para voltar aos trilhos após a data Fifa

Agora, o Palmeiras terá uma sequência favorável para encerrar sua fase ruim. Os comandados de Abel Ferreira farão três dos seus próximos quatro compromissos sob os olhares de sua torcida no Allianz Parque. Jogando em seu estádio, o Verdão tem apenas uma derrota nos últimos 10 jogos.

A equipe volta a campo na próxima quinta-feira, para enfrentar o Atlético-MG. O Galo, que vem de uma derrota contra o lanterna Coritiba, é o nono colocado no Campeonato Brasileiro e não vence contra o Palmeiras desde 2021. Desde então, foram 10 confrontos, duas vitórias dos paulistas e oito empates.

No domingo seguinte, dia 22, o Verdão fará a única partida fora desta sequência, contra o Coritiba. Os paranaenses venceram apenas duas vezes nas últimas 10 rodadas. No primeiro turno, o Palmeiras venceu o Coxa por 3 a 1 no Allianz Parque.

Pela 29ª rodada do Brasileirão, os palestrinos terão o clássico contra o São Paulo. Apesar do retrospecto recente negativo contra o Tricolor, com duas derrotas consecutivas e uma eliminação na Copa do Brasil, o Alviverde venceu 11 dos 19 confrontos disputados entre as equipes no Allianz Parque.

O último compromisso da sequência que pode encerrar a crise no Palmeiras será contra o Bahia, novamente em seu estádio. Os nordestinos estão na briga direta contra o rebaixamento e venceram apenas uma vez nas últimas 16 vezes que enfrentaram o Verdão.

Um bom desempenho nestes jogos pode reaproximar a equipe de Abel Ferreira da briga pelo título brasileiro. Depois desta sequência, o Palmeiras enfrentará o atual líder Botafogo para o que pode ser uma disputa direta pela ponta da tabela, dependendo dos resultados de ambos nesse período.