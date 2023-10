Palmeiras e Corinthians conhecem detalhes das quartas da Libertadores feminina

Já as brabas entram em campo para pegar o América de Cali na missão pelo tetra e para dar uma despedida com título para Arthur Elias. A partida vai acontecer às 15h30, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali.

Outro brasileiro que está na disputa pelo título da Libertadores é o Internacional. As coloradas encaram o Colo-Colo, no mesmo local e data do jogo do Corinthians, às 18h30.

Universiad do Chile e Atlético Nacional também duelam por uma vaga na semifinal. A bola vai rolar às 15h30, em data e local igual ao confronto do Palmeiras.