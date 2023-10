Neymar critica torcedor que arremessou balde de pipoca em empate da Seleção: "Não venho aqui de férias"

"Obviamente que estamos ali, fazendo nosso melhor, dando nosso melhor, e muitas vezes o resultado não vem, não é o que o torcedor espera. Então, se esse 'cara' que arremessou... Eu nem vi o que foi, só vi na hora que pegou em mim, fiquei bem nervoso, na verdade, porque eu condeno esse tipo de atitude", continuou, ironizando o torcedor.

"Não tem que fazer, é muito ruim para o futebol, para o ser humano, para todo mundo. Um cara que faz esse tipo de coisa não é um cara educado, não vai conseguir educar seus filhos da melhor maneira possível. Se ele reclama tanto, deveria ter treinado melhor e estar dentro de campo, não eu", completou Neymar.

Neymar analisou o empate e não viu jogo ruim do Brasil

Além disso, o craque brasileiro analisou a igualdade diante dos venezuelanos. De acordo com ele, o Brasil não fez um jogo ruim e criou as oportunidades, mas parou em grande atuação do goleiro Rafael Romo. Já o adversário achou uma bola e, consequentemente, o empate. Por isso, os brasileiros precisam consertar esses erros para não serem mais surpreendidos como no embate desta quinta.

"Não acho que a gente jogou mal a partida. Tentamos, buscamos, tentamos criar oportunidades e conseguimos algumas, mas o goleiro deles foi muito bem hoje. Infelizmente, eles acharam uma bola e acharam o empate. Esses detalhes e esses erros que a gente tem que buscar consertar para acabar não sendo surpreendido como foi hoje", finalizou o jogador.