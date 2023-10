Morelos sofre lesão no treino e desfalca o Santos contra o Bragantino

Recém-chegado ao Santos, o atacante Alfredo Morelos sofreu uma lesão na panturrilha direita e irá desfalcar a equipe no duelo com o Red Bull Bragantino, marcado para a próxima quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

O colombiano sentiu um incômodo no local durante o treino da última quinta. Nesta sexta-feira, ele realizou exames que detectaram uma contusão muscular na panturrilha direita. O jogador já iniciou o processo de tratamento com o departamento de fisioterapia do clube.

Morelos foi anunciado pelo Santos há pouco mais de um mês. Contratado com status de titular, ele estava livre no mercado após o término de seu vínculo com o Rangers, da Escócia.