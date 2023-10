Messi afirma não ter visto cusparada de jogador do Paraguai em vitória da Argentina: "Não sei quem é"

Messi começou o embate desta quinta no banco de reservas e foi a campo aos sete minutos do segundo tempo. Do mesmo modo, Sanabria foi acionado aos 24. O lance envolvendo os dois aconteceu dez minutos mais tarde.

Na jogada, o camisa 10 argentino sofreu falta do lateral Espinoza, perto do meio-campo. O centroavante paraguaio, que estava próximo, discutiu com o craque e cuspiu em sua direção.

Com o resultado, a Argentina manteve o 100% de aproveitamento e assumiu a liderança das Eliminatórias, com nove pontos. O Paraguai, por outro lado, é o oitavo colocado, com apenas um tento conquistado. O gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Otamendi.

Pela quarta rodada, por fim, os atuais campeões do mundo visitam o Peru, na terça-feira (17), às 23 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Mais cedo, a partir das 19h30, os paraguaios recebem a Bolívia, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.