Mbappé ultrapassa Michel Platini e se torna o quarto maior artilheiro da seleção da França

Nesta sexta-feira, a França venceu a Holanda, por 2 a 1, pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024. O astro da partida foi Kylian Mbappé, que marcou dois gols para dar a vitória a sua equipe. Com isso, o atacante ultrapassou Michel Platini e se tornou o quarto maior artilheiro da seleção francesa, com 42 gols marcados.

Ao balançar as redes duas vezes contra os holandeses, o camisa 10 da França atingiu o número e, agora, fica abaixo de apenas três nomes na artilharia da seleção. O primeiro da lista é Giroud, com 54 gols. Em seguida, aparece Thierry Henry (51). Griezmann ocupa a terceira posição, com 44 tentos. Platini agora é o quinto no ranking, com 41.

De acordo com dados da plataforma Sofascore, Mbappé disputou 72 gols com a camisa da França, atuando em 61 deles como titular. O atleta marcou 42 gols. Além disso, ele também se destaca por sua visão de jogo - distribuiu 21 assistências para seus companheiros de seleção.