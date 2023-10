Marquinhos admite que gramado "favoreceu mais Venezuela do que o Brasil" e pede paciência com Diniz

O estado do gramado da Arena Pantanal foi ponto central de discussão antes da bola rolar para Brasil e Venezuela, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Na última quinta-feira (12), a Seleção ficou somente no empate com o time 'vinotinto': 1 a 1.

Em entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz afirmou que o campo "fazia parte do contexto" e evitou jogar a culpa nele pelo resultado adverso. Marquinhos, por outro lado, reconheceu que o gramado mato-grossense ajudou mais o rival do que a 'Amarelinha'.