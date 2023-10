Marcos Leonardo busca primeira artilharia de um jogador do Santos no Brasileirão desde Gabigol

Dali em diante, nenhum atleta do Peixe conquistou a marca individual. Até mesmo em 2019, quando a equipe foi vice-campeã brasileira sob comando de Jorge Sampaoli, o clube não teve representantes entre os principais artilheiros da competição.

O melhor marcador do Santos naquele ano foi Eduardo Sasha, que anotou 14 gols ao longo do Brasileirão. Longe dos 25 tentos marcados pelo artilheiro daquela temporada, Gabigol, já com a camisa do Flamengo.

Já em 2020, o prêmio foi dividido entre Luciano (São Paulo) e Claudinho (Bragantino), com 18 gols cada. Então atleta do Santos, Marinho ficou na segunda posição do ranking, com 17. Em 2021, a artilharia ficou com Hulk (Atlético-MG), que balançou as redes 19 vezes.

Marcos Leonardo apareceu no quinto lugar da artilharia do Campeonato Brasileiro na última temporada, com 13 gols. O líder foi Cano, do Fluminense, com 26 tentos.