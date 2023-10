Luan destaca confiança que Dorival Júnior passa ao elenco do São Paulo

Um dos principais protagonistas da temporada do São Paulo é o treinador Dorival Júnior, que conduziu o clube ao título inédito da Copa do Brasil, conquistado em setembro contra o Flamengo. O técnico ganhou o vestiário do time e foi exaltado pelo volante Luan em entrevista à Gazeta Esportiva.

O jogador destacou a importância de Dorival Júnior para o São Paulo e relembrou a primeira conversa que o treinador teve com o time. O técnico está em sua segunda passagem pelo Tricolor Paulista desde abril, quando chegou para substituir o demitido Rogério Ceni.

"É muito bom [o apoio do Dorival]. O professor, junto da sua comissão, no primeiro dia de trabalho que chegou no clube falou para a gente que nós chegaríamos em uma final de campeonato. E todo mundo estava ainda inseguro, não acreditava muito, mas ele acreditava na gente. Então, desde o primeiro dia, a comissão veio trazendo confiança para todos os jogadores e deu resultado. Conseguimos o título, mas, mais importante, acho que todo mundo está feliz com o trabalho realizado e agora é dar sequência", disse.