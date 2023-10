Letícia projeta mata-mata da Libertadores e expõe expectativa por 1º título com o Palmeiras

Líder de seu grupo, a equipe alviverde enfrenta nas quartas de final o Olimpia, segundo colocado do Grupo B. Projetando o restante da competição, Letícia não escondeu reconhecer as dificuldades que o Palmeiras pode enfrentar, mas também se mostrou confiante em ter a Libertadores como seu primeiro título com o clube.

"Sabemos a dificuldade de uma competição como essa, mas estamos concentradas e decididas a entregar o nosso melhor em busca do título. Ter a chance de levantar essa taça é algo mágico, mas poder fazer dessa competição a minha primeira grande conquista com a camisa do Palmeiras é ainda mais especial", pontuou a atacante.