James Rodríguez se destaca no empate da Colômbia com o Uruguai pelas Eliminatórias

Além do gol marcado, ele também mandou uma bola na trave do Uruguai, criou duas grandes chances e deu cinco passes decisivos, segundo números do Sofascore. Outra marca expressiva foi a de seis bolas recuperadas, em um jogo com a posse de bola bem equilibrada: 49% para a Colômbia e 51% para o Uruguai.

#Eliminatórias ? James Rodríguez foi o Destaque Sofasore de Colômbia 2-2 Uruguai! ??1 gol

??1 assistência