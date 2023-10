Haaland afirma estar "cansado do próprio nome" após ser aplaudido em vitória da Noruega

Na quinta-feira, a Noruega visitou o Chipre pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2024 e goleou por 4 a 0. Como se esperava, o atacante Erling Haaland foi o principal destaque do confronto ao marcar dois gols por sua seleção. No entanto, após o final do jogo, o astro se mostrou levemente incomodado com esse status de estrela.

Após o apito final, a torcida cipriota aplaudiu Haaland, que disse estar "um pouco cansado" de ouvir seu próprio nome.

"Às vezes é um pouco estressante e começo a ficar um pouco cansado do meu próprio nome. Agradeço o apoio, então não vou reclamar", afirmou o atacante em entrevista à TV2, da Noruega.