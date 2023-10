Guilherme Arana reconhece vacilo do Brasil contra a Venezuela: "Demos muitos contra-ataques"

O Brasil decepcionou contra a Venezuela na última quinta-feira (12). Na Arena Pantanal, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção ficou somente no empate com o time 'vinotinto': 1 a 1. Foi apenas a segunda vez na história da competição que a 'Amarelinha' falhou em vencer o rival: até então, o retrospecto dava conta de 17 triunfos e um empate. No total, são 29 partidas entre as seleções, com 24 vitórias do Brasil e somente um triunfo venezuelano.

Um dos pontos negativos foi Guilherme Arana. Truncado na marcação, o lateral do Atlético-MG perdeu duelos no chão, aéreos e, apesar da precisão nos passes, teve poucas ações com a bola.