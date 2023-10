Grêmio treina com foco em passes e finalizações para confronto diante do Athletico-PR pelo Brasileiro

Na sequência, em campo reduzido, os jogadores participaram de uma atividade tática para encerrar os trabalhos desta sexta-feira. Em um duelo de 8×8, com coringas, as equipes precisaram priorizar a posse de bola e chegar ao ataque para fazer gols, aprimorando assim as finalizações.

O Grêmio continua com a preparação na manhã deste sábado. As atividades serão abertas para a imprensa, mas somente durante o aquecimento. O restante do treino acontecerá de forma fechada, para que a comissão técnica tenha privacidade para organizar a equipe.

Após o término da data Fifa, o Tricolor gaúcho pega o Athletico-PR, na próxima quarta-feira, dia 18 de outubro, às 19 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio. O compromisso é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste momento, o Grêmio ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos - 11 abaixo do líder Botafogo. O time de Porto Alegre, porém, chega sem confiança após ter perdido o clássico contra o Internacional. Já o Furacão figura na oitava posição, com 41 marcadores.