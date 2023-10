França, Portugal e Bélgica vencem e garantem vaga para a Eurocopa 2024

Nesta sexta-feira, 14 seleções entraram em campo pelas Eliminatórias para Eurocopa 2024. Portugal, França e Bélgica venceram e já estão confirmadas no torneio.

Para conquistar a classificação antecipada, os franceses tiveram que vencer a Holanda, fora de casa, por 2 a 1. O grande destaque do triunfo foi Kylian Mbappé, que anotou dois gols no embate. Com 18 pontos, os comandados de Deschamps estão na liderança do Grupo B, seguido por Grécia (12), Holanda (9), Irlanda (3) e Gibraltar (0).

Já Portugal, além do triunfo, ainda contou com o empate entre Islândia e Luxemburgo para confirmar a vaga para a Eurocopa na Alemanha. A seleção lusitana ganhou por 3 a 2 da Eslováquia, em casa, com direito a dois tentos de Cristiano Ronaldo.