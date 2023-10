Foram bem? Confira os números da dupla venezuelana do Santos contra o Brasil

? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) October 13, 2023

A dupla do Peixe ainda deve atuar no próximo compromisso da Venezuela, que acontece na terça-feira: o time entra em campo para duelar com o Chile, às 18 horas (de Brasília), em casa. Com quatro pontos, a seleção é a sexta colocada nas Eliminatórias e integra a zona de classificação para o próximo Mundial.

Como deve jogar as duas partidas nessa Data Fifa, Yeferson Soteldo tem presença incerta no jogo do Santos contra o RB Bragantino na quinta que vem, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O desgaste do venezuelano definirá se ele terá condições de jogo. Tomás Rincón, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é ausência certa e ganhará um 'descanso' após representar seu país.