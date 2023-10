Fluminense jogará final da Libertadores com uniforme tradicional

O Fluminense vive a expectativa da grande final da Libertadores. Os tricolores encaram o Boca Juniors-ARG, no dia 4 de novembro, no Maracanã. Nesta sexta-feira, a Conmebol divulgou os uniformes que as equipes vestirão na decisão no Rio de Janeiro. Tanto Fluminense quanto Boca Juniors usarão seus conjuntos tradicionais.

O Fluminense irá a campo com a camisa tricolor, calção branco e meias brancas. Já os goleiros vestirão um uniforme cinza.

O Boca Juniors, por sua vez, entrará em ação com camisa, calção e meias azuis. Os goleiros estarão de laranja.