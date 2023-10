Ex-Corinthians marca em jogo-treino do Benfica durante pausa para data Fifa

Para ganhar mais ritmo de jogo e se adaptar melhor ao futebol europeu, portanto, o ex-Corinthians foi emprestado ao Nantes, da França, em 2022/23. Por lá, realizou 16 jogos e deu uma assistência. Agora, ele retorna ao Benfica ainda em busca do seu espaço no time.

Por fim, João Victor defendeu as cores do Timão em 76 oportunidades, entre as temporadas de 2021 e 2022, após empréstimos para a Inter de Limeira e Atlético-GO, em 2020.