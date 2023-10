Emiliano Martínez quebra recorde histórico com a seleção argentina; confira

Un gigante que se sigue agrandando? ? @emimartinezz1 se convirtió en el arquero con la valla invicta más larga en toda la historia de la Selección @Argentina. ¡Felicitaciones, Dibu! ? ? https://t.co/vtgROJjLCi pic.twitter.com/zXFLwYmwsi ? ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) October 13, 2023

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

O sucesso de Emiliano Martínez vem desde a última Copa, quando foi decisivo não só nas duas disputas por pênaltis - contra Holanda e França na semi e na final - mas também no tempo regulamentar, fechando o gol. No começo do ano, o goleiro argentino foi eleito o melhor jogador do mundo na posição ao ganhar o prêmio The Best, da Fifa.

Com a vitória sobre o Paraguai, e o empate do Brasil com a Venezuela, a Argentina se consolidou como líder isolada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com nove pontos, dois a mais que a seleção brasileira, que tem sete. Os hermanos voltam a campo na terça-feira, quando enfrentam o Peru, às 23 horas (de Brasília), fora de casa, pela quarta rodada.

Confira o ranking dos goleiros com mais minutos sem sofrer gols pela Argentina: