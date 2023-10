Em coletiva de crianças, Arrascaeta enaltece apoio da torcida do Flamengo e elege seu gol mais bonito

Na quinta-feira, o Flamengo realizou uma entrevista coletiva diferente no Ninho do Urubu. O meia Arrascaeta respondeu perguntas de crianças rubro-negras em uma ação do Dia das Crianças.

O atleta uruguaio foi questionado sobre como se sente recebendo grande apoio da torcida e também elegeu seu gol mais bonito entre todos que já marcou pelo clube carioca.

"Tanto para mim quanto para meus companheiros é uma motivação extra. A gente quando é criança como vocês, os meninos querem jogar em um estádio lotado. Então chega a arrepiar quando tem toda essa torcida torcendo por nós", comentou Arrasca.