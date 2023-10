Em ação do Outubro Rosa, São Paulo recebe visita de mulheres que já tiveram câncer de mama ou estão em tratamento

Nesta sexta-feira o São Paulo recebeu visita de mulheres que já tiveram câncer de mama ou estão em tratamento, em uma ação do Outubro Rosa, mês de conscientização na luta contra essa doença, junto com a Federação Paulista de Futebol (FPF).

No CT da Barra Funda elas foram recebidas no local com um café da manhã e puderam interagir com atletas, comissão técnica e diretoria após o treino do dia.