Em 2023, Seleção soma marcas negativas e tem pior aproveitamento dos últimos 21 anos

Ainda sob o comando do técnico interino Ramon Menezes, o Brasil disputou três amistosos. No primeiro jogo após a eliminação na Copa do Mundo do Catar, a Seleção perdeu para o Marrocos por 2 a 1. Na sequência venceu Guiné por 4 a 1. Em junho, perdeu para Senegal por 4 a 2, pior goleada sofrida desde o 7 a 1, para a Alemanha.

Em julho, Fernando Diniz assumiu o comando da Canarinho e desde então disputou três partidas pelas Eliminatórias. Na sua estreia, goleou a Bolívia por 5 a 1, e na sequência venceu o Peru por 1 a 0. Nesta quinta-feira, o Brasil deixou de vencer Venezuela em casa pelas Eliminatórias pela segunda vez na sua história, ao empatar em 1 a 1.