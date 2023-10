Em 2023, São Paulo tem pior campanha fora de casa do clube no Brasileiro por pontos corridos

Ainda sem vencer no Brasileirão como visitante, o São Paulo busca quebrar a marca negativa contra o Goiás, pela 27ª rodada do Brasileirão. Até o momento, o Tricolor ostenta o seu pior aproveitamento nos pontos corridos fora de casa.

Em 12 partidas, foram seis empates e seis derrotas da equipe, o que representa um aproveitamento de 16,67%. O pior retrospecto do clube do Morumbi foi no Brasileirão 2017, quando a equipe fez apenas 26,23% dos pontos.

A melhor campanha do São Paulo como visitante nos pontos corridos foi em 2007, com 61,4% de aproveitamento. Na ocasião, o time de Muricy Ramalho e Rogério Ceni terminou como campeão, com 77 pontos, 15 a mais que o segundo colocado, Santos.