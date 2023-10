Dupla do Santos expulsa contra o Vasco será julgada na quinta e pode pegar gancho de até 12 jogos

Os jogadores que foram expulsos na partida entre Santos e Vasco, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, serão julgados pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) na próxima quinta-feira.

Durante o segundo tempo do jogo, o volante Rodrigo Fernández e o meia Lucas Lima, do Santos, além do zagueiro Gary Medel, do Vasco, receberam cartão vermelho após uma briga generalizada entre os times. A confusão começou depois de Soteldo fazer uma firula e receber entrada dura de Sebastián Ferreira.

Os três atletas foram enquadrados no artigo 254-A do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que diz respeito à "prática de agressão física durante a partida". A pena para essa infração pode chegar até 12 partidas. Cabe dizer que todos eles já cumpriram a suspensão automática de um jogo.