Dupla convocada do Corinthians amarga banco na terceira rodada das Eliminatórias

As seleções do Uruguai e do Paraguai entraram em campo na última quinta-feira, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Porém, a dupla convocada do Corinthians acompanhou as partidas do banco de reservas.

O zagueiro Bruno Méndez não foi acionado no empate com a Colômbia por 2 a 2, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez. Os uruguaios estão na quarta posição, com quatro pontos.

O meia Matías Rojas, por sua vez, viu o Paraguai perder mais uma, dessa vez, para a Argentina. Com o revés, a seleção está na oitava colocação, com um ponto.