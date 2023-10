Diniz aponta motivos para empate do Brasil com a Venezuela e evita culpar gramado da Arena Pantanal

Na Arena Pantanal, o técnico Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (12), após o empate do Brasil contra a Venezuela. Pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção ficou somente no 1 a 1 com o time 'vinotinto'.

Foi apenas a segunda vez na história da competição que a 'Amarelinha' falhou em vencer o rival: até então, o retrospecto dava conta de 17 triunfos e um empate. No total, são 29 partidas entre as seleções, com 24 vitórias do Brasil e somente um triunfo venezuelano.