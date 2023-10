Destaque do São Paulo, Pablo Maia lidera estatísticas no meio-campo

Um dos destaques do São Paulo, Pablo Maia dominou o meio-campo na temporada, seja ao lado de Alisson ou de Gabriel Neves. De acordo com dados do Sofascore, o volante lidera uma série de estatísticas no setor.

Conforme levantamento do site, o Cria de Cotia é o primeiro no Tricolor em desarmes (43), bolas recuperadas (131), passes certos (1.043), em acerto de passe (91%) e acerto no drible (73%). Com o chute de fora da área como ponto forte, o jogador é o líder em gols neste quesito (2).

Por conta do desempenho, Pablo Maia tem interesse no futebol inglês, sendo um dos nomes do atual elenco que podem sair na próxima janela de transferência. Caso isso aconteça, o São Paulo planeja lucrar com a venda do volante.