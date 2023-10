Defesa do Corinthians deve passar por reformulação em 2024; confira

É fato que o elenco do Corinthians deve sofrer muitas alterações para o ano de 2024. O setor da defesa, especialmente, vai passar por uma reformulação caso o cenário que se desenha seja confirmado.

Começando pelas laterais, Fagner e Fábio Santos não fazem boa temporada. O físico do primeiro vem sendo ponto de debate, e não está descartada a chance do camisa 23 ser negociado nesta próxima janela de transferências. Já o camisa 6, aos 38 anos, deve anunciar aposentadoria ao final do ano.

As reposições da experiente dupla também não passam confiança. Na direita, Rafael Ramos não convenceu desde que foi contratado e muitas vezes fica fora até mesmo do banco de reservas. Léo Mana, jovem da base, chegou a "passar na frente" do defensor português na reta final da passagem de Vanderlei Luxemburgo, mas ainda não empolgou no profissional.