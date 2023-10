Cuiabá x Cruzeiro: informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) October 13, 2023

Na 15ª colocação, com 30 pontos, o Cruzeiro está a apenas três do Vasco, que abre a zona de rebaixamento. Por isso, um resultado positivo é muito importante para que a Raposa se afaste do Z4 e salte para a 11ª colocação.

Para o confronto, o técnico Zé Ricardo contará com alguns desfalques. O volante Matheus Jussa cumpre suspensão e não estará disponível. O meio-campista Fernando Henrique foi expulso na última rodada e também não será opção, por isso Filipe Machado deve ocupar a vaga no meio-campo. No ataque, Bruno Rodrigues também ficará de fora por cumprir suspensão após receber o terceiro amarelo.