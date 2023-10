Cruzeiro encerra preparação para duelo contra o Cuiabá e viaja para o Mato Grosso; veja provável time

João Pedro e Ruan Índio, das categorias de base da Raposa, foram convocados pelo técnico da equipe e estão na lista dos relacionados para o jogo contra o Cuiabá.

Assim, a Raposa deve ir a campo com: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Lucas Silva, Filipe Machado e Mateus Vital; Wesley, Arthur Gomes e Nikão.

O Cruzeiro também atualizou a situação do seu departamento médico. O atacante Rafael Elias, com lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo; o volante Ramiro, com ruptura do ligamento cruzado anterior e também uma lesão no menisco lateral do joelho direito; e o atacante Rafael Bilu, com ruptura no tendão de aquiles da perna esquerda, estão em processo de recuperação.

A Raposa se encontra em uma zona de perigo na tabela do torneio nacional: está na 15ª posição, com 30 pontos - três acima do Vasco, primeiro colocado do Z4. O Cuiabá, por sua vez, figura na 11ª colocação, com 32 pontos. Se vencer o Dourado, o Cruzeiro pode subir para o 11º lugar.