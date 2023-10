Cristiano Ronaldo assume posto de jogador mais bem pago do mundo; Messi e Neymar fecham o top 3

Outrageous Saudi contracts and a major MLS signing realigned the soccer universe this year. But a roster of marquee names?including Ronaldo, Messi and Neymar?remain on top of the financial table.https://t.co/rioTzARNI0 pic.twitter.com/rj31HONkGj

? Forbes SportsMoney (@ForbesSports) October 13, 2023

Cristiano recebe quase o dobro que Messi

A quantia recebida por Cristiano Ronaldo é quase duas vezes maior que o pago pelo Inter Miami ? e respectivos patrocinadores ? para Lionel Messi. O astro argentino ganha 135 milhões de dólares no total (cerca de R$ 680 milhões), sendo 65 mi dentro de campo e 70 fora dele.

Na terceira colocação, Neymar embolsa 112 milhões de dólares por ano (80 mi em salário + 32 mi fora de campo), seguido por Mbappé com 110 milhões (90 mi + 20 mi), Benzema com 106 milhões (100 mi + 6 mi), Haaland com 58 milhões (46 mi + 12 mi), Salah com 53 milhões (35 mi + 18 mi), Mané com 52 milhões (48 mi + 4 mi), De Bruyne com 39 milhões (35 mi + 4 mi), Harry Kane com 36 milhões (26 mi + 10 mi) e Lewandowski com 34 milhões (24 mi + 10 mi).