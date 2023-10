Conmebol inicia venda de ingressos para a final da Sul-Americana entre LDU e Fortaleza; veja detalhes

Nesta sexta-feira, a Conmebol abriu a venda de ingressos para a grande decisão da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e LDU (Equador). A final acontece no dia 28 de outubro (um sábado), às 17 horas (de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño Miguel de Punta del Este, no Uruguai.

A venda de ingressos para o público geral teve início às 16 horas desta sexta-feira. Aqueles que quiserem adquirir ingressos para o confronto deverão acessar o site sudamericana.eleventickets.com para comprá-los diretamente através da plataforma oficial do torneio.

No entanto, nem todos os setores foram liberados para venda. Até o momento, a categoria 1 tem preço de 70 dólares (R$ 356 na cotação atual), enquanto a categoria 2 é mais barata: um ingresso no setor está custando 40 dólares (cerca de R$ 204).