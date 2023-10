Com treino tático, São Paulo segue preparação para enfrentar o Goiás pelo Brasileiro

No CT da Barra Funda, o São Paulo seguiu nesta sexta-feira com a preparação para seu próximo compromisso, contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro.

As atividades do dia não tiveram a presença de Calleri, que se recupera de uma artroscopia no tornozelo direito, e dos convocados James Rodríguez e Nahuel Ferraresi, que estão à serviço das seleções da Colômbia e Venezuela, respectivamente.

Primeiro, os preparadores físicos comandaram o aquecimento dos atletas. Em seguida, o técnico Dorival Júnior e sua comissão orientaram um trabalho de enfrentamento, com situações de ataque contra defesa.