Com poucas sequências como titular, Endrick ostenta maior eficiência entre os atacantes do Palmeiras

Nesta temporada, o camisa 9 atuou 42 vezes, 19 delas como titular, porém apenas uma sem ser substituído durante a partida. Com isso, acumulou 1.863 dentro de campo e marcou 8 gols, uma média aproximada de um tento a cada 232 minutos jogados. Em comparação com os números de Rony, Artur, Breno Lopes, Dudu e López, atacantes do Palmeiras, Endrick é o que precisa de menos tempo para marcar.

Após o primeiro confronto do Alviverde contra o Boca Juniors na Libertadores, Abel Ferreira pareceu indicar que o jovem terá mais mais minutos. O atacante elevou o nível do Verdão contra os argentinos na partida de volta, que terminou com a queda da equipe na competição. Ainda assim, nas duas últimas rodadas do Brasileirão, contra Bragantino e Santos, Endrick esteve entre os titulares e marcou os do Palmeiras em ambos os jogos.