Com Mano Menezes, Fernando Lázaro volta a ter papel importante no CT Joaquim Grava; entenda

Lázaro chegou a ser técnico do Corinthians, após a saída de Vítor Pereira. No cargo, Fernando acumulou 14 vitórias, seis empates e quatro derrotas, e ficou marcado pela eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Ituano.

Mazziotti também ganha respaldo

Bruno Mazziotti, fisioterapeuta e chefe do núcleo de saúde e performance do clube, também viu com bons olhos a chegada de Mano Menezes. O treinador, inclusive, chegou a tirar Mazziotti do Corinthians em 2015, levando o profissional para o Shandong Luneng.

A relação entre Luxa e Mazziotti podia ser considerada como "fria". A dupla chegou a discutir antes do empate em 1 a 1 com o Goiás, pelo Brasileiro, por conta da situação física de Renato Augusto.

Com Mano, a relação entre comissão técnica e departamento médico voltou a ser harmoniosa, com confiança entre as partes. Neste momento, Mazziotti tem trabalhado separadamente com Renato Augusto, que sofreu desconforto na panturrilha no empate com o Flamengo, na última rodada do Brasileiro. O profissional é respeitado pelos jogadores e sempre teve prestígio interno, apesar do entrevero com Luxa.