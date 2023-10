Com lesão, Danilo está fora de jogo do Brasil contra o Uruguai

Além do decepcionante empate com a Venezuela, a Seleção Brasileira teve mais uma má notícia nesta quinta-feira (12). Após sentir lesão no músculo posterior da coxa e precisar ser substituído ainda no primeiro tempo, Danilo confirmou na zona mista que deve ser cortado da próxima partida, contra o Uruguai.

"Não dá (para jogar) não. Lesão muscular normal, estamos sujeitos a isso. Calendário não é fácil de administrar, principalmente para nós na América do Sul: deslocamentos, diferentes fusos, pouco tempo de adaptação. Estamos sujeitos, pode acontecer", declarou o lateral.

Yan Couto assumiu o lugar de Danilo no empate por 1 a 1 com o time 'vinotinto' na Arena Pantanal. Ainda não se sabe se Fernando Diniz irá convocar outro lateral para compor a delegação.