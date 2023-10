Com estreia de Maxi, todos reforços da última janela já jogaram pelo Santos; veja balanço

Outros dois titulares absolutos são Rincón e Jean Lucas, que formam a dupla de volantes do Santos. Ambos os atletas foram contratados com status de titular, com a avaliação de que poderiam subir o patamar da equipe.

Além do quarteto, o atacante argentino Furch também tem sido importante. Ele fez dez partidas pelo Peixe, sendo que nove delas foram vindo do banco de reservas, mas já anotou dois gols fundamentais na campanha do time. Um contra o Bahia, na virada por 2 a 1, e outro diante do Grêmio, também na vitória de virada pelo mesmo placar.

Três dos últimos reforços tiveram poucas oportunidades e ainda não convenceram, como Júnior Caiçara, Maxi Silvera e Nonato. Última contratação em 2023, Morelos chegou bem avaliado e foi até titular no clássico contra o Palmeiras, mas tenta melhorar o condicionamento físico para receber mais chances.

Os oito jogadores não foram os primeiros reforços a chegarem ao Santos nesta temporada. Eles se juntaram a uma lista de 12 atletas que já haviam sido adquiridos pela equipe no início do ano, totalizando 21 contratações.