Com dois gols de Cazonatti, Chapecoense bate o Criciúma fora de casa pela Série B

O primeiro tempo começou com pressão do Criciúma que, jogando em casa, quis abrir o placar logo cedo. Sem ser eficiente nas primeiras investidas, o clube mandante viu a Chapecoense melhorar no jogo e inaugurar o marcador aos 25 minutos, com Gustavo Cazonatti de cabeça. O Tigre chegou a empatar aos 42, com Hygor, mas o lance foi anulado por impedimento.

Já o segundo tempo foi de maior equilíbrio e menos pressão do Tigre. Com isso, a Chapecoense aproveitou e ampliou o marcador aos 15 minutos mais uma vez com Cazonatti aproveitando cruzamento. Para piorar a situação dos mandantes, Rayan foi expulso aos 22 após cometer falta em cima de Henrique Dourado.

Mesmo com um a menos, o Criciúma tentou pressionar a Chape para correr atrás do prejuízo e chegou a diminuir aos 52, com Hygor. No entanto, restou pouco tempo para uma reação do time da casa e o jogo terminou em 2 a 1.