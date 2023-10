COB realiza ajustes finais para receber primeiros atletas para os Jogos Pan-Americanos, no Chile

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) acerta os detalhes finais para deixar tudo pronto até a chegada dos primeiros atletas no Chile para os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, no dia 16 de outubro. Ginástica artística, saltos ornamentais e beisebol serão as primeiras modalidades a entrarem na Vila Pan-Americana.

A entidade vai levar para a capital chilena a maior equipe da história do Brasil no exterior. Serão 622 atletas, além de 11 reservas, e diversos oficiais do Comitê Olímpico do Brasil e das confederações, totalizando 1020 pessoas na delegação verde-amarela.

"A gente nunca levou uma delegação tão grande para o exterior e isso acarreta uma série de desafios. É uma delegação enorme, competindo em 60 modalidades, o que traz uma complexidade gigantesca para a equipe de operações. Todas as áreas do COB estão envolvidas e trabalharam muito duro ao longo de todo o ciclo para entregarmos o melhor", afirmou Rogério Sampaio, diretor-geral do COB e chefe da Missão Brasileira em Santiago.