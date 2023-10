Bernardo Silva celebra classificação para a Euro e sonha com título: "Temos que apontar ao mais alto"

Equipa. Família. Portugal. #VesteABandeira pic.twitter.com/pRtby9KNc8

? Portugal (@selecaoportugal) October 13, 2023

Apesar do bom resultado, Bernardo Silva destacou que ainda há coisas a se corrigir na equipe e disse que não se pode passar tanto sufoco quanto se passou no duelo contra a Eslováquia.

"Felizes por conseguir a classificação com tanta tranquilidade, nos últimos tempos não é tão comum assim. Felizes, mas há algo a melhorar. Hoje fizemos um bom primeiro tempo, mas um segundo não tão bom. Foi um jogo louco, com transições. Não é o que pretendemos chegando às fases finais com seleções fortes", destacou.